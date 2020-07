Une exonération exceptionnelle de charges sociales

Pour inciter les entreprises à embaucher des jeunes, le gouvernement va mettre en place un « dispositif exceptionnel d’exonération des charges pour les jeunes, en particulier pour les faibles qualifications et les emplois jusqu’à 1,6 Smic (2 460 € bruts) ». Ce dispositif « durera un à deux ans » et sera « évalué ». La prime à l’embauche, un temps envisagé, a été abandonnée.

300 000 contrats d’insertion

Le chef de l’Etat compte également créer 300 000 contrats d’insertion destinés aux jeunes les plus éloignés de l’emploi ou ceux « qui n'ont pas réussi à trouver l'entreprise qui leur signe leur contrat d'apprentissage ou leur alternance ». Pour rappel, les entreprises qui recruteront des apprentis entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 bénéficient d’une aide à l’embauche de 8 000 € s’ils ont entre 18 et 30 ans (5 000 € s’ils ont moins de 18 ans). Toutes les entreprises peuvent en bénéficier, mais celles de plus de 250 salariés ont l’obligation d’atteindre 5 % de salariés en alternance dans leurs effectifs en 2021.