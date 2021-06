Elections : combien gagnent les élus de votre région et de votre département ?

A l’approche des élections régionales et départementales qui se dérouleront les 20 et 27 juin prochain, vous vous demandez sans doute combien vont toucher les futurs élus.

Rappelons tout d’abord que les élus territoriaux ne perçoivent pas un salaire mais des indemnités destinées à compenser les dépenses et contraintes supportées par l’exercice de leur fonction. Leur montant maximal est fixé par le Code général des collectivités territoriales. Il dépend d’un indice de la fonction publique et varie selon l’importance du mandat et de la population de la collectivité. À chaque revalorisation du point d’indice de la fonction publique, les indemnités des élus locaux sont automatiquement augmentées. Les indemnités des élus régionaux et départementaux sont votées par le conseil régional et départemental dans les trois mois suivant son installation.