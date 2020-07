Déclaration de politique générale : les annonces de Jean Castex

Jean Castex a prononcé mercredi 15 juillet sa déclaration de politique générale devant les députés. Le Premier ministre s’est exprimé dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale au lendemain d’un entretien accordé à TF1 et à France 2 par Emmanuel Macron, qui l’avait nommé à ce poste le 3 juillet, en remplacement d’Edouard Philippe. Cette déclaration doit être suivi d’un débat puis d’un vote, probablement favorable. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a prononcé le même discours au Sénat. Le chef du gouvernement doit se rendre jeudi au Palais du Luxembourg pour refaire la déclaration, sans vote ultérieur.

Emploi

Le Premier ministre a affirmé avoir « une obsession en tête, la lutte contre le chômage et la préservation de l’emploi » et souligné que 700 000 jeunes « vont bientôt se présenter sur le marché du travail ».

Les employeurs qui recrutent des jeunes pour une rémunération représentant au plus l’équivalent de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) auront droit à une exonération de cotisations patronales. Le chef du gouvernement a détaillé le dispositif exposé par Emmanuel Macron : l’aide ne s’appliquera qu’aux salariés de 25 ans au plus, le plafond d’exonération annuelle maximale devant être limité à 4 000 €. Des dispositifs d’exonération sont déjà prévus pour les bas salaires, quel que soit l’âge du salarié.

En fixant « un objectif de 200 000 places supplémentaires de formation en 2021, notamment au bénéfice des jeunes et des demandeurs d’emploi », le Premier ministre donne des gages de bonne volonté aux syndicats et au patronat.

Coup de pouce à l’ARS

« La solidarité nationale doit jouer à plein pour éviter une crise sociale majeure et des drames humains et individuels désastreux », a justifié Jean Castex.

Plan de relance de l’économie

Modération dans la distribution de dividendes

Mesures pour l’environnement

Sur l’ensemble du plan de relance, 20 Md€ seront consacrés à « la rénovation thermique des bâtiments, pour réduire les émissions des transports et de nos industries, pour produire une alimentation plus locale et durable, pour soutenir les technologies vertes de demain, comme les batteries, pour mieux recycler et moins gaspiller ». « Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte », a le Premier ministre.