En quoi consiste cette aide ?

Concrètement, les entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 et dont l’activité est en grande difficulté en raison de l’épidémie pourront bénéficier d’une aide couvrant 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et 90 % pour les petites entreprises, dans la limite de 1,8 million d’euros sur l’année 2021.