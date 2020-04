Coronavirus : quelles aides pour les bars et les restaurants ?

Les cafés et les restaurants ne vont pouvoir rouvrir leurs portes le 11 mai, date de fin du « confinement le plus strict » annoncée par Emmanuel Macron lundi 13 avril. Le président de la République n’a pas précisé quand ces établissements vont pouvoir reprendre leur activité. « La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité », a souligné le chef de l’Etat dans son discours.

Les établissements ont dû fermer le 14 mars à minuit. S’ils ont le droit de pratiquer la livraison à domicile et la vente à emporter, nombre d’entre eux ne recourent pas à cette possibilité, en l’absence de matériel nécessaire, notamment de masques.

Suivant les cas, les entreprises du secteur doivent rembourser des crédits bancaires, des loyers pour le local ou le fonds de commerce ou encore des dettes auprès de leurs fournisseurs.

Une restauratrice qui a dû suspendre toute activité, nous assure que son établissement à Paris ne subit aucune perte, en raison principalement du gel du loyer accordé par le propriétaire du fonds et du chômage partiel auquel elle a recours pour ses salariés.

Mais d’autres entrepreneurs souffrent ou vont essuyer de graves difficultés financières. « Presque la moitié des établissements sont en danger », indique à Dossier Familial Hubert Jan, président de la branche restauration de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH). La réouverture ne pourra avoir lieu que « début juillet », craint ce dirigeant de la première organisation patronale du secteur.

Outre l’incertitude concernant la date, les professionnels peuvent s’interroger sur l’attitude du public une fois les bars et les restaurants ouverts : y viendra-t-il en masse profiter de sa liberté de mouvement retrouvée et des beaux jours ou les évitera-t-il par crainte d’une contamination ?

Même quand le service reprendra, les recettes des restaurants risquent d’être moindres qu’avant la crise sanitaire. La pratique massive du télétravail est susceptible de persister, les revenus de nombreuses personnes auront baissé, la confiance en l’avenir sera encore faible et, notamment en raison de la fermeture des frontières, le tourisme aura plongé. Ces facteurs sont susceptibles de pénaliser les sorties dans les bars et les restaurants.

Voici les aides auxquelles peuvent avoir droit les dirigeants de ces structures.

Fonds de solidarité

Certaines entreprises, dont celles de restauration, peuvent demander une aide de 1 500 €, financée par le Fonds de solidarité. Les plus en difficulté peuvent prétendre à un soutien supplémentaire, à hauteur de 2 000 €.

Le ministre de l’Economie et des finances a annoncé ce mardi une augmentation de l’aide de 2 000 €, à 5 000 €.

« Le fonds va être beaucoup plus généreux, beaucoup plus substantiel et beaucoup plus ouvert à tous les entrepreneurs qui seront touchés par la crise », a vanté Bruno Le Maire, cité par l’Agence France-Presse. Les entreprises en redressement judiciaire y seront éligibles, alors qu’elles en étaient jusque-là écartées.

Mais des conditions excluent de nombreux bars et restaurants du bénéfice du dispositif, à savoir :

10 salariés au plus ;

un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros ;

un bénéfice annuel imposable en deçà 60 000 €.

La restauratrice interrogée nous a ainsi expliqué ne pas être éligible.

Une modification de ces critères « n’est pas prévue aujourd’hui », précise à Dossier Familial le cabinet de Bruno Le Maire.

Annulation de charges

Emmanuel Macron a évoqué « un plan spécifique […] pour les secteur comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel, qui seront durablement affectés », comprenant « des annulations de charges et des aides spécifiques ». L’exécutif n’a pas encore détaillé le contenu de ces aides. « Pour le moment, les charges sociales ne sont que reportées, rappelle Hubert Jan. Il faut une année blanche sociale et fiscale. »

Chômage partiel

Les établissements qui ont dû cesser leur activité sont éligibles à l’activité partielle. Ce dispositif, dont le gouvernement a assoupli les règles en vue de prévenir les licenciements et de favoriser la reprise économique, permet aux salariés de percevoir autour de 84 % de leur salaire net horaire, dans la plupart des cas.

Mais le chômage partiel ne bénéficie pas ou ne bénéficie qu’incomplètement aux salariés dont la totalité ou une partie des rémunérations avant la fermeture des établissements n’étaient pas déclarées par leur employeur auprès de l’administration. Certains bars et restaurants pratiquent le travail « au noir » ou « gris ».

Les cuisiniers ou les serveurs travaillant sous le régime de micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur) ne peuvent pas par définition pas prétendre l’activité partielle.

Indulgence bancaire

Emmanuel Macron « souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu’elles ne l’ont fait ».

Pour Hubert Jan, « les banques doivent nous donner accès au prêt garanti par l’Etat. En dehors des métropoles comme Paris et Lyon, la fermeture est intervenue au pic de nos découverts. Pour certains établissements, la fermeture est intervenue au moment où la trésorerie immédiate était nulle. Les vacances de Pâques allaient permettre de nous refaire ».

Indemnisation par les assureurs

Le président de la République a appelé les assureurs à être « au rendez-vous de cette mobilisation économique », n’annonçant toutefois aucune mesure contraignante sur le sujet.

Pouvez-vous obtenir une indemnisation auprès de votre assureur ? Selon la Fédération française de l’assurance (FFA), qui regroupe la plupart des assureurs du pays, « la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploitation, rupture de la chaîne d’approvisionnement, annulation d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement d’épidémie ».

« En fonction de sa durée et de son ampleur, une épidémie peut affecter tous les secteurs et avoir un impact sur l’activité économique globale, rendant ainsi ses conséquences économiques inassurables », affirme la FFA sur son site.

Dans la plupart des situations, sauf changement de cap des assureurs, l’obtention d’une indemnisation sera peu aisée.

« Les assureurs sont les grands absents de la crise, dénonce Hubert Jan. Ils doivent intervenir pour nos loyers et nos pertes d’exploitation ».

« J’aime mon bistrot »

Les établissements peuvent s’inscrire sur le site jaimemonbistrot.fr. Sur ce portail, ouvert à toutes les entreprises du secteur, vous permet d’obtenir des pré-commandes valables au moment de la réouverture. Pour en savoir plus, cliquez ici.