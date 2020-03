Coronavirus : la CGT lance un préavis de grève dans les services publics

La CGT a déposé un préavis de grève dans les collectivités territoriales pour avril, alors que la pandémie de coronavirus doit atteindre un pic le mois prochain. La fédération des services publics du syndicat, qui regroupe des agents des collectivités mais ni de l’État ni des hôpitaux, explique craindre un risque de contamination des personnels, dans une lettre adressée mardi 24 mars à trois membres du gouvernement, soit les ministres Muriel Pénicaud (Travail) et Gérald Darmanin (Action et comptes publics) et le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt.

Dans ce courrier diffusé sur son site, l’organisation dénonce l’insuffisance de « masques », de « gel hydroalcoolique » et de « tests médicaux », mais aussi les « mesures antisociales » prises par le gouvernement en réaction à la crise sanitaire.

Elle demande « l’arrêt de tous les services non essentiels à la continuité de la nation et la mise en autorisation spéciale d’absence des agents avec maintien intégral de traitement et des primes ». La fédération réclame « la mise à disposition immédiate de moyens de protection des agents en première ligne dans les collectivités, assurant les services essentiels ».

Olivier Dussopt a observé que « toutes les fédérations syndicales ont suspendu les préavis de grève en cours ou ont renoncé à déposer un nouveau préavis pour le mois d’avril prochain », selonLe Parisien/Aujourd’hui en France.

A lire aussi : Coronavirus : quel accueil dans les services publics ?

« Personnels en danger »

« Nous sommes surpris que le gouvernement polémique sur ce préavis, dit à Dossier Familial Christophe Couderc, secrétaire national de la fédération CGT des services publics. Nous n’appelons pas à la grève, nous mettons ce préavis à disposition de nos syndicats locaux pour les cas où les personnels sont en danger et ne peuvent exercer leur droit de retrait. »

« La grande majorité des employeurs locaux que sont notamment les communes, les départements et les régions jouent le jeu : ils fournissent des moyens de protection aux agents », admet Christophe Couderc. « Mais dans certaines situations, malgré de multiples demandes adressées aux employeurs, les agents restent en danger et mettent en danger les usagers et leurs familles », souligne le dirigeant syndical.

A lire aussi : Où sont les masques et les tests ? Le Conseil d’État saisi par des médecins et infirmiers

« Un seul masque pour une journée »

Christophe Couderc évoque des agents travaillant dans des établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou dans le domaine de la garde d’enfants : « ils ne sont pas équipés de masque ou n’en ont qu’un seul pour une journée ».

« Le préavis a vocation à être utilisé dans des situations extrêmes où les employeurs ne réagiraient pas adéquatement », conclut le dirigeant syndical. Les usagers ne doivent pas s’attendre à une grève massive dans la fonction publique en avril.