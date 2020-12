Afin d’aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, une ordonnance , prise en application de la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et publiée le 17 décembre au Journal officiel, assouplit jusqu’au 30 juin 2021 le Code du travail.

Jusqu’à 6 jours de congés payés et 10 jours de RTT imposés

L’article 1er prolonge et adapte les mesures prises en mars dernier en matière de congés payés et de jours de repos. Jusqu’au 30 juin 2021, un employeur peut, sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche, imposer ou déplacer jusqu’à 6 jours de congés payés. Et ce, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, au lieu d’un mois ou du délai prévu par un accord collectif en temps normal.