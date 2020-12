C’était une crainte des dirigeants dans les secteurs fortement touchés par les répercussions économiques de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 : devoir régler les congés payés (CP) de leurs salariés, un mur financier qui promettait de s’ajouter à leurs difficultés. Car les salariés en activité partielle (ancien chômage partiel) continuent d’accumuler des CP, à raison de 2,5 jours par mois. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, et le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises (PME), Alain Griset, ont annoncé mercredi 2 décembre aux organisations syndicales et patronales interprofessionnelles ainsi qu’aux organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration, la mise en place d’un dispositif d’aide.