Le gouvernement continue de multiplier les dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté. Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises (PME), Alain Griset, a annoncé mardi 30 mars sur RTL une aide pour compenser la perte de valeur des stocks accumulés par les petits commerces en raison des couvre-feux et confinements successifs. Malgré le prolongement des soldes, les magasins ne sont pas parvenus à écouler toutes leurs marchandises et n’ont pas d’espoir d’y parvenir puisque leurs produits sont saisonniers.