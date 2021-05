De nombreux entrepreneurs vont pouvoir accueillir à nouveau des clients. Les commerces de vêtements et de chaussures pourront à nouveau vendre des produits dans leurs locaux ou sur les marchés à partir de mercredi 19 mai. Mais les fermetures administratives décidées contre la pandémie de Covid-19 et la désaffection des consommateurs ont durement affecté leur trésorerie. En plus des dispositifs fortement utilisés depuis le début de la crise sanitaire, tels que l’activité partielle (ancien chômage partiel), le prêt garanti par l’Etat (PGE) ou le Fonds de solidarité, le gouvernement de Jean Castex a mis en place une nouvelle mesure, par un décret du 14 mai, paru le surlendemain au Journal officiel.