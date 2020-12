« Le droit à un accompagnement personnalisé doit plus que jamais devenir une réalité tangible et accessible en tout point du territoire », justifient, dans un communiqué diffusé ce jour, les ministres Elisabeth Borne (Travail, emploi et santé), Olivier Véran (Solidarités et santé) et Brigitte Klinkert (déléguée chargée de l’Insertion). La création du portefeuille et la nomination de Brigitte Klinkert datent de juillet dernier. La récession due à la crise sanitaire du Covid-19 risque de faire bondir le chômage et la précarité, déjà en hausse.