Malgré le confinement qui a provoqué une chute de l’activité économique et une hausse du chômage en mars, des embauches ont lieu. « Le marché est ralenti, mais certaines entreprises, notamment des grands groupes, continuent à embaucher, explique à Dossier Familial Oualid Hathroubi, spécialiste du secteur en tant que directeur du cabinet de recrutement Hays. Grâce à l’annonce par Emmanuel Macron d’un déconfinement à partir du 11 mai, le nombre de recrutements a rebondi depuis un mois, même s’il reste en-deçà de son niveau d’avant le 17 mars. »

D’après Oualid Hathroubi, pour l’heure, la totalité des entretiens se font à distance plutôt que dans un bureau. Si votre connexion Internet n’est pas suffisamment solide, vous pouvez évidemment proposer au recruteur un rendez-vous téléphonique. En général, les entretiens sont menés par visio-conférence, au travers d’un outil comme Skype, WhatsApp, ou Zoom.

Des invariants par rapport à l’entretien physique

Vous devez toujours disposer de données sur l’entreprise et sur votre interlocuteur, à rechercher en ligne ou auprès de votre réseau. Le déroulé des entretiens physiques et à distance est identique. Présentez-vous et répondez aux questions comme si vous étiez dans un bureau, conseille le directeur de Hays.

Une bulle professionnelle

Habillez-vous comme pour un rendez-vous classique. « Soyez présentable et faites en sorte que le fond soit professionnel, souligne Oualid Hathroubi. Ne vous installez pas devant les photos de vos vacances. Le cadre ne doit pas donner une vue profonde de votre salon et de votre cuisine. »

Pour éviter venues et bruits intempestifs, placez-vous dans un endroit où ni des enfants en bas âge ni un chien ne pourront vous déranger. « Il s’agit de créer une bulle professionnelle », résume le directeur de Hays.

La préparation technique

Avant un entretien classique, « en général, les candidats préparent leur trajet et font en sorte d’avoir un peu d’avance, rappelle Oualid Hathroubi. Pour un entretien par visio-conférence, ils ont tendance à être plus souples, en se connectant à 15 heures 01 alors que le rendez-vous est prévu à 15 heures. » Le directeur de Hays invite les candidats à être ponctuels même à distance. « Dix minutes avant l’entretien, il faut vérifier que le matériel fonctionne, qu’il n’y a pas de problème de connexion », précise-t-il.

Un lien avec le recruteur

« Le plus difficile est de créer un lien malgré la distance, remarque Oualid Hathroubi. Vous devez dégager de l’énergie, de la chaleur humaine auprès de votre interlocuteur, même si vous ne lui serrez pas la main. »

Pour cela, le cadre de Hays préconise de regarder en permanence la caméra, donc votre interlocuteur, en évitant les regards en l’air. Vous pouvez consulter brièvement votre CV et vos notes. « Sourire est aussi important, ajoute Oualid Hathroubi. N’oubliez pas que la personne recherche des gens et pas seulement des compétences. » Avenant, vous montrez votre intérêt pour le poste et maximisez vos chances de l’obtenir.