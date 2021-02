Covid-19 : les entreprises vont être incitées à recourir davantage au télétravail

Le ministère du Travail a annoncé mardi 2 février le lancement d’« un plan de mobilisation de l’inspection du travail » pour veiller à la mise en œuvre du télétravail quand ce dernier est possible. « Une instruction, renforçant le contrôle et le suivi des opérations menées fin 2020, sera adressée en ce sens aux Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’ici mercredi », a précisé le ministère dans un communiqué.

« Retrouver le niveau de télétravail de début novembre »

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, et le secrétaire d’Etat chargé des Retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski, avaient réuni la veille les organisations syndicales et patronales en visioconférence « pour faire le point sur le protocole sanitaire en entreprise et l’application des règles relatives au télétravail ». Ils avaient « rappelé » à leurs interlocuteurs « la nécessité d’une mobilisation collective dans le contexte épidémique » et exprimé leur volonté de « retrouver le niveau de télétravail de début novembre ».