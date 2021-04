Dans les secteurs de la restauration, de l’hébergement et des loisirs, la saison d’été se prépare dès maintenant avec le recrutement des travailleurs saisonniers. Mais le manque de visibilité sur l’évolution des contraintes sanitaires plonge de nombreux chefs d’entreprise dans l’incertitude. Pour les inciter à recruter dès à présent, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé, mardi 13 avril, que les entreprises employant des « travailleurs saisonniers récurrents » pourront les placer en chômage partiel jusqu’à la fin du mois de juin.

L’objectif de la mesure, qui pourrait concerner entre 100 000 et 150 000 saisonniers, est double. Il s’agit à la fois d’éviter aux saisonniers et aux étudiants qui ont l’habitude de travailler pendant la période estivale de pointer à Pôle emploi en attendant la levée des restrictions sanitaires et de permettre aux employeurs d’avoir une réserve d’employés disponibles au moment de la reprise.