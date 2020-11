Pour rappel, un dispositif exceptionnel d’activité partielle avait été mis en place le 5 mai dernier pour les salariés ayant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ainsi que pour leurs proches vivant à leur domicile. Une liste de 11 situations dans lesquelles il était possible de bénéficier du dispositif avait été définie. Mais un décret du 29 août dernier avait restreint, à compter du 1er septembre, l’éligibilité au dispositif, le réservant aux salariés les plus vulnérables. Plusieurs associations de patients et de professionnels, dont la Ligue nationale contre l’obésité, avaient alors manifesté leur inquiétude et le décret avait fini par être suspendu par le Conseil d’Etat le 15 octobre dernier.