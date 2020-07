C’est quoi... le Commissariat au Plan  ?

Quels étaient les objectifs du Plan ?

S’agissait-il d’une reproduction du Gosplan soviétique ?

Mais le système « n’est pas coercitif, il est indicatif. Il propose des directions pour engager la reconstruction et en même temps la modernisation du pays. Le plan n’a pas de bâton ». Jean Monnet s’inspire plutôt « d’expériences antérieures au Royaume-Uni et aux Etats-Unis » en mettant en place des commissions de modernisation regroupant des responsables syndicaux et patronaux et des hauts fonctionnaires.