Bercy envisage des annulations partielles de dette pour les entreprises

Le ministre de l'Économie a souligné qu'il y avait des "entreprises qui sont face à un mur de dette" face au Covid-19, à cause de prêts qu'elles n'arrivent plus à rembourser du fait de leur manque d'activité. Face à ce mur de dette, il compte "faire le maximum pour éviter les faillites" dans le pays. "On ne va pas attendre que l'entreprise se prenne le mur. On va regarder sa situation (...) voir s'il faut étaler sa dette, voire annuler sa dette en partie", a-t-il ajouté.