Baisse d’impôts, aides, prêts : le plan de relance pour les entreprises

Baisse des impôts sur la production

Les impôts sur la production vont diminuer « de 10 Md€ en 2021 et de 10 Md€ en 2022, et cet allègement sera définitif », a fait savoir dans un entretien au Figaro Jean Castex, qui avait annoncé un recul de ces prélèvements dans sa déclaration de politique générale, le 15 juillet.

L’industrie bénéficiera en priorité de ce recul (37 % du gain), devant le commerce (15 %), d’après le dossier de présentation du plan de relance. Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront les principales destinataires de la mesure : la réforme profitera à 42 % à ces structures, à 32 % aux très petites entreprises-petites et moyennes entreprises (TPE-PME) et à 26 % aux grandes entreprises, selon le document.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) définit les ETI comme des entreprises employant entre 250 et 4 999 salariés et dont soit le volume de ventes ne dépasse pas 1,5 Md€, soit le total de bilan n’excède pas 2 Md€. « Une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 M€ de chiffre d’affaires et plus de 43 M€ de total de bilan est aussi considérée comme une ETI », précise l’Insee.