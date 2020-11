Malgré le confinement imposé depuis le 30 octobre pour limiter la propagation du Covid-19 et la nouvelle dégradation de la situation économique, l’exécutif maintient l’entrée en vigueur au 1er avril 2021 de mesures de la réforme de l’assurance-chômage, présentée en juin 2019.

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a cependant proposé jeudi 12 novembre aux organisations syndicales et patronales des « modulations » des mesures qui doivent être mises en œuvre, a-t-on indiqué rue de Grenelle ce jour, lors d’une conférence de presse à distance suivie par Dossier Familial. Voici les différents sujets sur lesquelles Elisabeth Borne a fait des propositions aux syndicats et au patronat, d’après le ministère du Travail.

Eligibilité à une indemnisation

Pour ouvrir des droits à une indemnisation de Pôle emploi, vous devez avoir exercé une activité salariée durant 4 mois durant les 28 derniers mois. Un rechargement est possible après 1 mois de travail salarié.

Le seuil requis devait être abaissé à 6 mois de travail sur les 24 derniers mois. Le rechargement devait être possible après 6 mois également.

La ministre du Travail souhaite limiter à 6 mois sur les 27 derniers mois la durée de travail salariée nécessaire pour obtenir une indemnisation, pour les chômeurs âgés de 26 ans et plus. Elle projette de faire passer le seuil à 4 mois de travail sur les 27 derniers mois pour les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans.

Calcul du salaire journalier de référence

Les allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) sont calculées à partir du nombre de jours travaillés. Dans de rares cas, ce dispositif aboutit à ce que les indemnités dépassent le salaire qui a donné lieu au calcul de l’ARE, déplore le ministère du Travail.

Dégressivité de l’indemnisation

Aucune dégressivité des ARE n’est mise en œuvre au cours de l’indemnisation.

Les demandeurs d’emploi âgés de moins de 57 ans et dont le salaire brut dépasse 4 500 € devaient subir un recul de 30 % de leur ARE à compter du début du 7ème mois d’indemnisation, un plancher de 2 261 € nets étant fixé.

Bonus-malus à l’encontre des entreprises abusant des contrats courts

Un système de bonus-malus des cotisations d’assurance-chômage a été mis en place le 1er janvier 2020 pour les entreprises de plus de 11 salariés de sept secteurs où le recours aux contrats de travail courts, missions d’intérim comprises, est particulièrement répandu.

Dans le cadre de la réforme, les comportements des entreprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 devaient être pris en compte pour déterminer lesquelles devaient payer des cotisations d’assurance-chômage plus fortes ou, à l’inverse, plus faibles que celles dues en principe. Les taux des contributions ainsi calculés devaient s’appliquer à partir du 1er mars 2021.