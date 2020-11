Calcul du salaire journalier de référence

À l’heure actuelle, le calcul du salaire journalier de référence (SJR) et donc des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) versées aux chômeurs indemnisés dépend du nombre de jours travaillés. Le ministère du Travail souhaite un calcul à partir du revenu mensuel moyen du travail.

« Le principe même de l’usine à gaz de la mesure prévue est remis en cause », estime Denis Gravouil, chargé du dossier de l’assurance-chômage à la CGT. Pour le négociateur, « le gouvernement va trouver le moyen de contourner la décision ». Les organisations qui ont donné la conférence de presse s’attendent à ce que le gouvernement consulte le Conseil d’Etat dans sa préparation d’un nouveau texte. « On peut penser que le ministère est en train de verrouiller les choses », avance Jean-François Foucart, secrétaire confédéral à la CFE-CGC. Cet autre syndicaliste est prudent. « On a gagné le match, je ne suis pas sûr qu’on ait gagné la guerre », admet-il.

Bonus-malus

Le ministère du Travail souhaite instaurer des cotisations d’assurance-chômage alourdies pour les entreprises recourant excessivement aux contrats de travail courts et, à l’inverse, allégées, pour les entreprises plus vertueuses. La mesure doit s’appliquer à sept secteurs, avant une éventuelle généralisation.

La réforme durcit les conditions d’affiliation et prévoit une diminution des ARE au cours de l’indemnisation pour les plus hauts salaires. La justice n’a pas remis en cause ces mesures.