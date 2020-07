Arrêt maladie : les parents de familles nombreuses moins indemnisés

En cas d’ arrêt de travail pour maladie ou accident , non liés à une activité professionnelle, le salarié perçoit des indemnités journalières (IJ), versées par l’Assurance maladie, afin de compenser sa perte de salaire.

Suppression de la majoration pour les parents de trois enfants

Une charge supplémentaire pour les entreprises

Cette mesure doit permettre à l’Etat de faire des économies de l’ordre de 145 millions d’euros mais représente une charge supplémentaire pour les entreprises. En effet, les salariés justifiant au moins un an d’ancienneté ont droit de percevoir, en plus de l’indemnisation de la Sécurité sociale, un complément versé par leur employeur à compter du 8e jour d’absence. Il permet de garantir 90 % du salaire brut pendant les 30 premiers jours d’arrêt, puis 66,66 % pendant les 30 jours suivants, indemnités journalières comprises.

Cette durée d’indemnisation augmente de 10 jours au-delà de 5 ans d’ancienneté et par tranche de 5 ans. Par exemple, un salarié ayant entre 6 et 10 ans d’ancienneté perçoit 90 % de sa rémunération brute les 40 premiers jours d’arrêt et 66,66 % les 40 jours suivants.