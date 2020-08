Allocations chômage : la dégressivité suspendue jusqu’au 31 décembre 2020

La dégressivité des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) à partir du 7ème mois d’indemnisation pour certains demandeurs d’emploi a été suspendue en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Un décret publié le 30 juillet au Journal officiel a prolongé cette suspension jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce mécanisme de réduction de l’indemnisation, mis en place le 1er novembre 2019, concerne uniquement les demandeurs d’emploi âgés de moins de 57 ans et dont le montant de l’allocation journalière dépasse 84,67 €. Autrement dit, leur ancien salaire doit dépasser 4 518 € brut par mois depuis le 1er juillet 2020 (4 500 € jusqu’au 30 juin).

Si le montant de leur allocation journalière avant dégressivité était situé entre 84,67 € et 120,96 €, le montant de leur allocation à taux réduit sera de 84,67 €. La réduction ne peut pas descendre en deçà du plancher de 84,67 €. Si, en revanche, le montant de leur allocation journalière avant dégressivité était supérieur à 120,96 €, leur allocation sera réduite de 30 %.

Que change la suspension de la dégressivité des allocations ?

Par exemple, si votre indemnisation a commencé entre novembre 2019 et février 2020, le décompte des 182 jours a débuté le 1er mars dernier et reprendra à compter du 1er janvier 2021. La dégressivité s’appliquera donc en avril 2021, au plus tôt.