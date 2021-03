Allez-vous devoir payer pour utiliser votre compte personnel de formation ?

Ce document évalue à 4,9 Md€ le manque de financement entre 2020 et 2023, ce qui représente près d’un milliard par an, selon Le Parisien. Mais la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a fait monter les risques sur la trésorerie de France Compétences, autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Un des auteurs du rapport cité par le journal évalue désormais à 10 Md€ le déficit cumulé possible sur la période.