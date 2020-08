Aide à l’embauche des jeunes : tout ce qu’il faut savoir pour l’obtenir

Le gouvernement de Jean Castex avait annoncé cette mesure en juillet comme un outil de lutte contre le chômage des jeunes dans le marasme économique. Il l’a détaillée dans un décret paru le 6 août au Journal officiel. Pour des contrats de travail signés entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, les employeurs peuvent utiliser une aide à l’embauche des personnes de moins de 26 ans, leur permettant de recevoir jusqu’à 4 000 € sur un an.

Quelles doivent être les caractéristiques du contrat de travail ?

Avez-vous droit à d’autres aides liées à l’embauche ?

Tous les employeurs peuvent-ils obtenir l’aide ?

Presque. L’aide est ouverte à tous les employeurs, entreprises et associations compris. Ne peuvent y prétendre les particuliers employeurs, les établissements publics administratifs, les établissements industriels et commerciaux et les sociétés d’économie mixte.

L’employeur doit être à jour de toutes ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance-chômage. S’il n’est pas à jour, il doit avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des dettes restant dues.