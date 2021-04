Les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable

« Comme tout employeur, un particulier est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers son employé de maison », rappelle la plus haute juridiction française. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Or, dans cette affaire, les constatations effectuées par les services de police immédiatement après l’accident ont permis d’établir que le balcon était une avancée en bois en mauvais état. L’employeur ne pouvait pas ignorer la vétusté de la rambarde qui n’a pas pu se détériorer en quelques mois. La Cour de cassation en déduit donc que « l’employeur était conscient du danger ou qu’il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères » et qu’il aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son employée en condamnant l’accès au balcon ou en lui en interdisant l’accès. Or, le balcon était libre d’accès et aucune information ou consigne n’avait été donnée à l’employée.