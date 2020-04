Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié en activité partielle ? Le ministère du Travail vous invite à vous mobiliser. Depuis jeudi 2 avril, il a ouvert, en partenariat avec Pôle emploi, une plateforme, mobilisationemploi.gouv.fr, qui répertorie les offres d’emploi dans les secteurs dits essentiels qui ont besoin de main d’œuvre pendant la crise sanitaire.

Elle permet aux travailleurs qui le souhaitent de se porter candidat dans les secteurs prioritaires suivants : médico-social, agriculture, agroalimentaire, transports, logistique, aide à domicile, énergie, télécoms. Les offres d’emploi déjà connues par Pôle emploi et non pourvues ont été automatiquement recensées. Au total, plus de 9 000 offres sont disponibles depuis l’ouverture de la plateforme.

Les employeurs s’engagent à respecter les consignes sanitaires

« A chaque offre déposée : un conseiller Pôle emploi appelle systématiquement l’employeur pour vérifier le respect des consignes sanitaires et caractériser le besoin et compétences attendues. Le recruteur s’engage formellement à respecter les consignes sanitaires », précise le ministère du Travail dans un communiqué.

Pas besoin de s’inscrire sur la plateforme pour postuler

Pour candidater, c’est très simple. Un moteur de recherche vous permet de consulter les offres d’emploi. Il vous suffit d’indiquer le métier recherché, un type de contrat (CDD, CDI, CDI intérimaire, CDI de chantier, mission intérimaire, contrat saisonnier), le temps de travail (partiel ou plein) et le lieu de travail désiré. Si une offre vous intéresse, vous pouvez postuler par courrier en envoyant votre candidature à l’adresse indiquée, par mail ou depuis le site de Pôle emploi si l’offre en émane. « Pôle emploi proposera à chaque employeur de prendre en charge la présélection des candidats si besoin », précise le ministère du Travail.

A noter : Si vous avez rendez-vous avec votre futur employeur, pensez à lui demander une attestation d’entretien afin de vous y rendre.

Attention, si vous faites partie des personnes à risque (personnes âgées de 70 ans et plus, femmes enceintes, etc.), vous ne pouvez pas travailler. Vous devez rester chez vous.