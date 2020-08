Une prime Covid de Noël de 1 000 € pour les aides à domicile

160 millions d’euros de prime Covid

Un message de solidarité pour les personnes fragiles

On compte actuellement dans le pays 800 000 personnes dont l’âge justifie d’une aide à domicile mais aussi un peu plus de 300 000 personnes handicapées « qui ont aussi besoin d’aide », a précisé le chef de l’Etat.

Il a conclu en affirmant que l’État « s’engage pour accompagner les personnes aidées à domicile le plus longtemps possible, à avoir la vie la plus normale possible » parce que c’est un objectif gouvernemental que « d’avoir une nation inclusive qui permette à chacune et chacun de vivre épanoui chez soi ».