Tickets restaurant, Chèques déjeuner... le plafond va passer de 19 € à 95 €

C'était une demande des syndicats, les ministères du Travail et de l'Économie élaborent en ce moment un plan pour élever le plafond de paiement quotidien en titres-restaurant de 19 € à 95 €.

Très prochainement, vous pourrez donc régler vos courses de première nécessité en touchant moins à votre argent et il en sera de même pour vos dépenses dans les restaurants lorsqu'ils rouvriront.

Une bonne nouvelle pour vos courses

Le premier effet est que les salariés disposant de Tickets restaurant ou Chèques déjeuner, et qui sont donc privés de restaurant depuis leur fermeture pendant le confinement, pourront faire leurs courses de la semaine en une seule fois. En période de confinement où il faut éviter au maximum tout contact, il était stupide de devoir sortir faire ses courses tous les jours pour respecter le plafond de 19 €.

Alors que le budget de nombreux foyers s'est considérablement réduit, l'opportunité pour les familles de régler le montant hebdomadaire des courses en titres-restaurant est aussi un soulagement, particulièrement pour les salariés au chômage partiel.

Demeure une question : si vous télé-travaillez ou êtes en activité partielle (plus communément appelé "chômage partiel"), comment récupérer vos titres-restaurant, restés en entreprise pendant le confinement ?

Tout d'abord, vous devez savoir qu'en cas de chômage partiel, votre entreprise peut vous retirer le bénéfice de cet avantage, dans la mesure où votre contrat de travail est suspendu.

Quant à récupérer vos titres restaurants, la réponse est simple. Soit votre entreprise vous les fait parvenir ; soit, plus probablement, vos titres restaurant vous attendront dans l'entreprise et vous aurez une belle cagnotte lors du déconfinement.

Soutenir les restaurants lors de leur réouverture

En rentrant au travail, votre stock de Tickets restaurant ou Chèques déjeuner sera donc probablement conséquent. Deux mois, soit une quarantaine de titres-restaurant à environ 8 €, cela représente 320 € de courses... ou de dépenses dans les restaurants.

Bonne nouvelle : le plafond à 95 € par jour concerne aussi le paiement en restaurant. Vous pourrez donc aussi dépenser vos Tickets restaurant et Chèques déjeuner dans les mêmes conditions dans vos établissements préférés (ou craquer pour une petite folie dans un bon resto). Un coup de pouce pour les soutenir lors de leur réouverture, prévue postérieurement au déconfinement.

Les ministères de l'Économie et du Travail souhaitent d'ailleurs que l'argent des titres-restaurant périmés ne soient plus reversés aux Comités sociaux et économiques (CSE, ex-CE) des entreprises mais approvisionnent un fonds de solidarité à destination des restaurants en difficulté.