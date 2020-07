Tarifs réglementés du gaz, prime à la conversion : ce qui change au 1er août

Hausse des tarifs réglementés du gaz

Les tarifs réglementés du gaz, que peuvent pratiquer Engie (ex-GDF Suez) et des régies locales de distribution (RLD), augmentent samedi 1er août de 1,3 % par rapport au mois précédent, indique dans un avis du 23 juillet la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Cette autorité administrative indépendante a vérifié la conformité du barème que lui avait soumis le groupe, faisant état d’une progression de ses « coûts d’approvisionnement ».

Dans le détail, le montant de la facture annuelle pour un client moyen, en excluant les taxes et la contribution tarifaire d’acheminement (CTA), va marquer une hausse de :

Nouvelle réforme de la prime à la conversion

* Conducteur dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou roulant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel.