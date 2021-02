La mesure a été prise en toute discrétion. Deux des trois élus qui gèrent les finances, la comptabilité et l’administration de l’Assemblée nationale, ont accru de 15 % la dotation matérielle des députés (DMD) de métropole, pour la faire passer de 18 950 € à près de 21 800 € par an, a révélé le 25 janvier le quotidien en ligne La Lettre A. La questeur Laurianne Rossi (LREM) a manifesté en vain son opposition au premier questeur, Florian Bachelier, membre du même groupe politique, et à leur collègue Eric Ciotti (Les Républicains, LR), qui y étaient favorables.

La dotation matérielle est une enveloppe attribuée à chaque député. Elle leur permet de financer leurs courses en taxi ou en véhicule de transport avec chauffeur (VTC), mais aussi leurs frais de téléphonie et de courrier, détaille l’Assemblée nationale sur son site. Elle leur sert surtout à régler leurs achats de matériel informatique, pour eux-mêmes et leurs collaborateurs, précise à Dossier Familial la députée LREM Barbara Bessot Ballot.

Des critiques dans la majorité

Le relèvement du montant maximal pris en charge, qui est entré en vigueur lundi 1er février, suscite des critiques au sein des oppositions, mais aussi dans la majorité. « Je suis d’accord avec Laurianne Rossi, je salue son courage, je sais combien il est difficile d’exprimer une voix minoritaire à l’Assemblée », souligne Barbara Bessot Ballot.

« On ne peut demander aux Français, aux entreprises et aux chambres consulaires de faire des efforts et ne pas nous atteler à cette tâche pour nous-mêmes », remarque-t-elle, tout en prenant « acte d’une décision démocratique ».

« Une quarantaine des 577 députés utilisent la totalité de leur dotation. Que vont faire les autres de leur enveloppe gonflée ? », s’interroge l’élue. Selon Capital, 39 députés seulement ont utilisé la totalité de leur dotation en 2019.

Les arguments de Florian Bachelier et d’Eric Ciotti

Du point de vue de Florian Bachelier, les restrictions des déplacements justifient une hausse. Le premier questeur a évoqué auprès du Monde le besoin croissant d’achat de matériel informatique et l’envoi de massif de courriers pour maintenir un lien avec les concitoyens, à l’heure de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. L’élu LREM affirme sur son blog continuer « la transformation de l’Assemblée nationale pour la rendre plus efficace, plus économe, plus moderne, plus ouverte et donc plus efficace ».

Eric Ciotti, que Barbara Bessot-Ballot soupçonne d’avoir mené « un jeu politique » pour convaincre Florian Bachelier de la pertinence de la mesure, dessine également un lien étroit entre la décision et la crise sanitaire. « Avec la crise et le télétravail, de nombreux députés ont vu leurs dépenses d’informatique et d’affranchissement augmenter, a argué le député des Alpes-Maritimes auprès de Nice-Matin. C’est pour cela que nous avons choisi de rehausser leur forfait maximal potentiel de 237 € par mois, grâce à d’importantes économies de gestion qui ont été faites par ailleurs. » La dotation « ne s’agit en aucun cas d’une rémunération », a rappelé cette figure de la droite au quotidien régional.

Suivant une conception issue de la Révolution de 1789, les députés sont représentants de la nation tout entière en tant qu’à l’origine la loi. Mais, élus par des Français de leur circonscription, partie du territoire national, ils sont fréquemment amenés à répondre aux multiples demandes qui leur sont transmises, directement ou par l’intermédiaire de leurs collaborateurs, par de multiples canaux : téléphone, courrier, courriel, réseaux sociaux, etc.

S’ils peuvent toujours être amenés à avoir des rendez-vous, à l’Assemblée nationale ou dans leur circonscription, et à faire des déplacements dans le cadre de leurs fonctions, la crise sanitaire a induit une réduction de leurs trajets.

La solidarité de Christophe Castaner

Le chef du groupe LREM au Palais Bourbon, Christophe Castaner, s’est déclaré ce mercredi « solidaire de cette décision ». « Vous avez une cinquantaine de députés qui, du fait du confinement, ont multiplié les envois [postaux] pour garder le lien avec leur circonscription » et « ont dépassé cette enveloppe », a dit l’ancien ministre de l’Intérieur sur BFMTV et RMC. Christophe Castaner a relevé les « 54 M€ d’économies » réalisées « sous l’autorité de Richard Ferrand depuis le début de la mandature », en référence notamment à l’alignement sur le droit commun du régime des retraites des députés, au système d’allocations versées aux anciens députés sans emploi ou à la baisse de la prise en charge des obsèques. Richard Ferrand préside l’Assemblée nationale depuis le 12 septembre 2018. Selon Christophe Castaner, ces économies découlent notamment de l’alignement sur le droit commun du régime de retraite des députés et du régime d’allocation-chômage, et de la suppression de la prise en charge de frais d’obsèques.

« Il faut poursuivre ces efforts », estime Barbara Bessot Ballot, qui souligne être « issue de la société civile » et avoir dirigé « une entreprise familiale » avant son élection à l’Assemblée nationale. « Les frais ne pouvaient y être remboursés sans présentation d’un justificatif, même pour un ticket de métro », observe-t-elle. La parlementaire se félicite du remplacement depuis le 1er janvier 2018 de l’indemnité représentative des frais de mandat (IRPP), que certains députés utilisaient « comme un second salaire », par une avance de frais de mandat, couvrant par exemple les dépenses de repas ou de carburant. Pour obtenir un remboursement de l’Assemblée nationale, les élus doivent désormais présenter des justificatifs.