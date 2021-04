200 milliards d'épargne à faire fructifier

Le but de cette proposition de loi était de contribuer à la relance de l'économie, en s'appuyant sur l'excédent d'épargne stocké par une partie de la population française depuis le début de la crise du Covid-19. Une somme qui croît depuis un an, et devrait atteindre les 200 milliards d'euros fin 2021.

Le texte prévoyait de créer un fonds souverain régional de développement territorial. Ce fonds était destiné à financer des "opérations de long terme en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets et de développement des usages numériques ".