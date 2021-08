Essence, diesel... Jusqu’où les prix des carburants vont-ils grimper ?

Les prix à la pompe ont progressé durant le premier semestre de l’année 2020, puis ont stagné. En moyenne, il fallait débourser le 13 août 1,586 € pour un litre de SP95 et 1,433 € pour un litre de diesel, indiquent les derniers relevés de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), du ministère de la Transition écologique, publiés sur le site ecologie.gouv.fr .

« Les prix n’ont en fait quasiment pas bougé par rapport à fin juin, observe, dans un entretien à Dossier Familial, Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières (Ufip). Mais si l’on compare les prix entre le début de l’année et la fin juillet, on constate une hausse de 22 centimes pour le SP95 et de 15 centimes pour le diesel. »

Une augmentation en forme de « rattrapage »

« Les niveaux de production actuels semblent convenir à tous les producteurs », estime Olivier Gantois. Pour lui, « on peut s’attendre à une stabilisation des cours et donc des prix à la pompe, mais il s’agit plus d’analyse, voire de spéculation, que de prédiction ». Des changements dans la conjoncture économique et les relations internationales sont cependant susceptibles d’affecter le scénario envisagé pour les prochains mois.