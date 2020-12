Le 04/12/2020

Investissement dans des containers : gare à l’arnaque

Vous avez reçu une proposition de placement dans des containers présentée comme très rentable et sans risque ? Méfiez-vous, il s’agit sûrement d’une arnaque. L’Autorité des marchés financiers (AMF) appelle les épargnants à la plus grande vigilance et rappelle les réflexes à avoir pour se pas se faire piéger.

