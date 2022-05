Pâtes, farines, huiles, viandes… Sur un an, les prix des produits de grande consommation ont augmenté de 2,89 % en avril, d’après l’institut d’études spécialisé IRI. Voici les 10 produits qui ont le plus augmenté.

La hausse des prix dans les rayons des supermarchés se confirme. Alors qu’elle n’était que de 0,58 % en février et de 1,49 % en mars, l’évolution des prix des produits de grande consommation (alimentaire + hygiène et entretien) a atteint 2,89 % en avril sur un an, tous circuits confondus (supermarchés, hypermarchés, drive, etc.), d’après le rapport mensuel de l’institut spécialisé dans l'étude de la consommation, IRI, publié mardi 3 mai. L’augmentation est même de 3,01 % pour les seuls produits alimentaires.

« Cette nette accélération est visible sur tous les types de marques », rapporte l’institut IRI. Sur un an, les prix des produits de marques nationales ont grimpé de 2,64 %, ceux des marques de distributeurs (MDD) de 3,32 % et ceux de premiers prix ont enregistré la plus forte hausse, à +6,60 %.

Résultat, du discount aux grandes enseignes, tous les circuits de distribution sont inflationnistes. Sur un an, la hausse s’élève à + 2,47 % pour le drive, + 2,87 % pour les supermarchés, + 2,90 % pour les hypermarchés, + 3,02 % pour les magasins de proximité et + 3,32 % pour les enseignes de hard-discount.

Le top 10 des produits dont le prix a le plus augmenté sur un an

« La hausse des prix touche à ce jour plus de 90 % des catégories PGC FLS et atteint des niveaux très élevés sur de plus en plus de produits », constate Emily Mayer, spécialiste des produits de grande consommation à l’institut IRI, auprès de LSA.

Dans le détail, les 10 catégories de produits les plus inflationnistes en avril sur un an sont :

les pâtes (+ 15,31 %) ;

les viandes surgelées (+ 11,33 %) ;

les farines (+ 10,93 %) ;

les huiles (+ 9,98 %) ;

les moutardes (+ 9,26 %) ;

les cafés torréfiés (+ 8,16 %) ;

les fruits secs (+ 8,16 %) ;

les viandes hachées (+ 7,91 %) ;

les plats cuisinés à base de pâtes (+ 7,67 %) ;

les semoules et céréales d’accompagnement (+ 7,47 %).

Le top 5 des produits dont le prix a le plus baissé sur un an

A l’inverse, certaines catégories de produits ont vu leur prix reculer sur un an, comme :

les apéritifs anisés (- 2,87 %) ;

les soins du linge (- 2,28 %) ;

les changes et couches culottes (- 1,56 %) ;

le jambon cuit (- 1,32 %) ;

et les produits d’hygiène et de soins pour bébé (- 0,82 %).

+5 % de hausse au début de l’été ?

Malheureusement, la hausse des prix devrait se poursuivre et s’intensifier dans les prochains mois. « Avec la réouverture des négociations sur certains produits dans les semaines à venir, l’inflation pourrait atteindre +5 % au début de l’été en grandes surfaces, un niveau qui n’a plus été vu depuis 2008 », avance Emily Mayer, auprès de LSA.