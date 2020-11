Eric Dupond-Moretti

Il a souscrit six assurances-vie, aux valeurs de rachat disparates : la plus haute s’élève à 109 781 €, la plus basse à 2 036 €.

Il dispose de douze comptes courants et produits d’épargne en France et à l’étranger. Le mieux garni, un compte courant joint, a un solde de 131 248 €.

Eric Dupond-Moretti possède deux montres, une Journe Chronomètre souverain et une Rolex Daytona, qu’un expert a estimé à respectivement 25 000 € et 13 000 €.

À en croire l’assertion du publicitaire Jacques Séguéla, qui considérait en février 2009 que « si à 50 ans on n’a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie », le garde des Sceaux, 59 ans, a donc réussi la sienne.

Roselyne Bachelot

Barbara Pompili

Des « manquements dans les déclarations » transmises par Alain Griset

Selon le communiqué de la HATVP, « la Haute autorité a estimé que les manquements constatés dans les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts » du ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset, « portaient atteinte à leur caractère exhaustif, exact et sincère et révélaient d’autres faits susceptibles de caractériser une infraction pénale ».