C’était une demande des représentants des indépendants. Les travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de Covid-19 vont pouvoir débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite pour pouvoir compléter leurs revenus. Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, présenté mercredi 10 juin en Conseil des ministres, prévoit à son article 4 de leur permettre de retirer jusqu’à 2 000 €.

« Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les nouveaux plans d’épargne retraite individuels (PER) issus de la loi Pacte et créés le 1er octobre 2019 pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés dans la limite de 2 000 € », explique l’exposé des motifs du projet de loi. Les sommes rachetées seront exonérées d’impôt sur le revenu mais resteront soumises aux prélèvements sociaux (CSG-CRDS).

Actuellement, seules certaines situations permettant un déblocage anticipé des fonds sont prévues par la loi comme l’invalidité, le surendettement, le décès du conjoint, la cessation d’activité pour cause de liquidation judiciaire ou encore l’expiration des droits au chômage pour le Madelin, auxquels s’ajoute l’acquisition de la résidence principale sur un PER.

A lire aussi : Le plan d’épargne retraite individuel

Etre éligible au Fonds de solidarité

Pour prétendre à ce déblocage anticipé, le détenteur d’un Madelin ou d’un PER devra être ou avoir été éligible au Fonds de solidarité mis en place fin mars pour aider les entrepreneurs à faire face à l'épidémie de Covid-19. Sont ainsi concernés les entrepreneurs qui ont 10 salariés au plus, un chiffre d'affaires sur le dernier exercice clos inférieur à un million d'euros, un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 € et qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative ou ont subi une perte d’activité d’au moins 50 %. Ils devront attester sur l’honneur à l’organisme de gestion qu’ils sont bien éligibles au fonds.

A lire aussi : Aide aux petites entreprises : le fonds de solidarité est prolongé et élargi

Le rachat anticipé devra être demandé avant le 15 novembre 2020

Seuls les contrats souscrits avant le 10 juin 2020 pourront faire l’objet d’une demande de rachat anticipé qui devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020. La somme réclamée sera versée dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de la demande.

Les travailleurs indépendants vont devoir, toutefois, patienter encore un peu avant de déposer leur demande. Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 sera examiné à l’Assemblée nationale à partir du 29 juin puis au Sénat à compter du 15 juillet.