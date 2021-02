Epargne : le gouvernement veut vous inciter à investir dans les entreprises françaises

Selon une information du Figaro , le ministère de l’Économie et des Finances veut mettre en avant les fonds de capital investissement qui placent dans les entreprises françaises. Dans cette optique, Bercy a lancé en octobre dernier le label Relance pour soutenir cette activité.

En effet, ces organismes de placements financiers sont tenus d’investir au moins 30% dans les entreprises françaises et 10% dans les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI). Par ailleurs, les fonds labellisés doivent respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, ce qui inclut notamment l’interdiction du financement d’activités charbonnées.