Un report d’échéances

Exemple

Une modulation d’échéances

Exemple

Un regroupement de vos crédits

Vous êtes débiteur de plusieurs emprunts, dont un crédit immobilier ? Vous avez la possibilité de regrouper les différents prêts en un seul, pour n’avoir plus à régler qu’une seule mensualité, « plus faible, sur une durée plus longue, avec à la clé une baisse du taux d’endettement », précise Vousfinancer.

La sollicitation d’un délai de grâce devant la justice

La saisine de la commission de surendettement

Particulièrement grave, « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir », prévoit l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

Une aide d’Action Logement

Si vous êtes en activité partielle ou en arrêt de travail pour garde d’enfant, votre revenu mensuel net doit être compris entre 1 219 € et 1 828,5 €. Si vous travaillez à temps partiel, votre revenu horaire net doit se situer entre 8,03 € et 12,05 €. Pour les autres cas, votre revenu mensuel net doit être au plus de 1 828,5 €. Le montant s’élève à 150 € mensuels versés au plus pendant deux mois ou, en cas de perte d’emploi, durant six mois, précise Action Logement dans un communiqué. Selon l’organisme, presque 80 000 personnes ont déjà bénéficié de l’aide. Pour savoir si vous êtes éligible, vous pouvez utiliser le site aide urgence.actionlogement.fr.