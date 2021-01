Un repas deux fois par jour

Ce dispositif d'aide aux plus jeunes avait déjà été lancée à la rentrée de septembre 2020 à destination des étudiants boursiers. Désormais, face à la détresse grandissantes dans les rangs des universités françaises, Emmanuel Macron a décidé de l'appliquer pour tous et ce jusqu'à deux fois par jour. Ainsi, les étudiants non boursiers et étrangers sont concernés par cette mesure.