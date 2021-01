C’est un léger coup de pouce aux jeunes chômeurs durement pénalisés par la chute de l’activité née de la pandémie de Covid-19 et des restrictions mises en œuvre pour y faire face. Alors que l’issue de la crise économique est incertaine, le gouvernement de Jean Castex a créé des aides financières à leur profit, par des décrets (n° 2020-1788 , 2020-1789 ) du 30 décembre dernier parus le lendemain au Journal officiel. Ces mesures entrent toutes deux en vigueur le 18 janvier. Leurs conditions sont restrictives. Voici les règles en détail.

Pour les jeunes bénéficiant d’un accompagnement intensif par Pôle emploi ou par l’Apec

Qui peut avoir droit à cette aide ?

Comment l’obtenir ?

Vous devez faire une demande expresse auprès de Pôle emploi. Votre situation et vos besoins sont pris en compte, examinés le cas échéant par la mission locale qui vous suit.

Vous êtes informé du montant de l’aide et la durée prévisionnelle de versement. Attention : ces deux éléments peuvent être révisés en cas d’évolution de votre situation et de vos besoins.

Quel est le montant versé ?

Le montant maximal mensuel équivaut à celui du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule hors forfait logement, soit 564,78 € actuellement. Le montant total versé est plafonné à trois fois le RSA pour une personne seule par période de six mois, ce qui représente au plus 1 694,34 € pour une telle période, compte tenu du niveau actuel de l’aide. Le versement est possible seulement durant les périodes durant lesquelles vous ne percevez pas de sommes excédant un montant de 300 € par mois au titre de la rémunération d’un emploi ou d’un stage ou d’une autre allocation.