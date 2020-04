La Fondation pour la recherche médicale

Le comédien, Thierry Lhermitte, parrain de la Fondation pour la recherche médicale, a lancé en début de semaine un appel aux dons pour soutenir la recherche contre le Covid-19 dans l’émission « C à vous » sur France 5.

Pour aider, vous avez deux possibilités :

Faire un don de 20 € par SMS. Il vous suffit d’envoyer le mot « NOVIRUS » au 92 300. Les 20 € seront prélevés sur la facture téléphonique. L’envoi du SMS est non surtaxé. Le service est uniquement disponible pour les clients de Bouygues Telecom, Orange et SFR en France métropolitaine.

Faire un don du montant que vous souhaitez sur le site internet www.frm.org. Le service est 100 % sécurisé.

La somme sera utilisée « dans les semaines qui viennent », a assuré l’acteur, précisant que l’argent sera donné « aux laboratoires qui travaillent en ce moment même » pour trouver des solutions à la crise sanitaire.

Bon à savoir : Les dons aux associations d’intérêt général permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque le montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté sur les cinq années suivantes. Un don de 30 € revient ainsi à 10,20 €.

La Fondation de France, l’Institut Pasteur et l’AP-HP

Pour venir en aide au personnel soignant durant l’épidémie, la Fondation de France, l’Institut Pasteur et la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France ont lancé il y a deux semaines un appel à la solidarité pour soutenir les soignants en milieu hospitalier ou non, les chercheurs et aider les personnes les plus vulnérables. La collecte s’élève à ce jour plus de 16 millions d’euros mais il est toujours possible de donner.

Pour aider, vous avez deux possibilités :

Faire un don de 5 € par SMS. Il vous suffit d’envoyer le mot « DON » au 92 111. Le montant est directement prélevé sur la facture téléphonique. L’envoi du SMS est non surtaxé. Le service est uniquement disponible pour les clients de Bouygues Telecom, Orange et SFR en France métropolitaine.

Faire un don du montant que vous souhaitez sur le site internet don.fondationhopitaux.fr. Deux moyens de paiement sont proposés : la carte bancaire et Paypal. Le service est 100 % sécurisé.

L’application mobile Lydia

« Faire un Lydia » aux hôpitaux est désormais possible. L’application de virements entre amis Lydia propose de faire un virement instantané à 17 établissements hospitaliers et associations partenaires. Il est ainsi possible de donner au CHU de Strasbourg, de Lille, de Nice, de Nantes ou de Grenoble, aux Hôpitaux de Paris, à la Fondation 101 (dédiée aux services de réanimation) ou à l’Institut Pasteur (via la Fondation de France).

Pour faire un don, il est nécessaire de mettre l’application à jour. Les utilisateurs d’Android trouveront les bénéficiaires des dons dans leur liste de contacts, Pour ceux qui sont sous iOS, il faut se rendre dans l’onglet « Marché de Lydia » et sélectionner « Donner à une association ». Vous pouvez demander à recevoir un reçu fiscal, qui sera délivré par l’association bénéficiaire. Lydia peut également vous fournir un contrat de don en PDF qui contient vos coordonnées, la date et le montant du don.

Si vous n’avez pas encore l’application, vous pouvez la télécharger gratuitement sur GooglePlay et l’AppleStore.

L’application mobile Snapchat

L’application Snapchat a lancé une campagne de dons en réalité augmentée pour le Fonds de riposte solidaire Covid-19 de la Fondation des Nations unies pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Lorsqu’un utilisateur pointe un billet de banque en dollar, euro ou livre sterling devant l’appareil photo de son smartphone une animation apparaît afin de montrer à quoi peut servir l’argent scanné. Une fois l’explication terminée, l’utilisateur peut décider d’effectuer un vrai don sur une page dédiée.