Après les diamants, les vins, le marché des changes (Forex) ou les cheptels de vaches, les places de parking sont le nouvel appât des escrocs. L’Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde contre les propositions d’investissement dans les places de parking en général et celles de parking d’aéroports européens en particulier (Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, etc.), avec en échange la promesse de rendements élevés.

« Il n’y a en réalité aucune acquisition ni location de parking derrière ces offres frauduleuses », déclare le gendarme boursier dans un communiqué. Le mode opératoire est toujours le même. « Les victimes sont contactées par téléphone ou par mail par un démarcheur qui leur propose des offres de placement et les invite à consulter une plateforme en ligne », généralement un site internet usurpant le nom d’un acteur financier ou d’un groupe coté en bourse du secteur de la construction. Mises en confiance, elles signent un faux contrat de location ou un livret avec versement mensuel des intérêts sans vérifier que la plateforme disposait des garanties ou des autorisations nécessaires pour proposer ce type d’investissement.

58 000 € de perte en moyenne

L’AMF cite l’exemple d’un retraité qui a perdu toutes ses économies. Suite à une publicité sur Internet au sujet d’un placement intéressant, il a été contacté par une personne se présentant comme le directeur d’une société immobilière ayant son siège en Allemagne qui lui a fait miroiter un rendement de 7,8 % s’il plaçait 100 000 €. Une fois le virement transmis, il a procédé à des vérifications et s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une arnaque sans parvenir à stopper le versement de la somme.

Depuis le début de l’année, les victimes de cette escroquerie ayant contacté l’autorité financière ont perdu en moyenne 58 000 €, pour un total de pertes enregistrées par l’organisme de 2,3 millions d’euros. Ces chiffres ne correspondent qu’à une partie des pertes totales puisque toutes ne contactent pas l’AMF.

Avant de souscrire à une offre d’investissement non sollicité, l’Autorité des marchés financiers recommande d’être « extrêmement prudent ». Elle rappelle qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé et recommande de :

ne pas vous précipiter ;

vous méfier des demandes de transfert d’argent vers des pays sans aucun rapport avec la société ni avec l’Etat de résidence de l’investisseur ;

ne pas prendre pour argent comptant les informations données par les sociétés que cela soit à l’oral ou à l’écrit ;

ne pas communiquer vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, RIB, etc.) à des sites dont vous ne pouvez pas attester la fiabilité ;

vous méfier des publicités que vous voyez sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux, terrains de prédilection des escrocs ;

vérifier si la société est bien autorisée à proposer des placements. Pour le savoir, il faut consulter le registre en ligne des agents financiers agréés (entreprises françaises et étrangères, autorisées à exercer des activités financières en France) ainsi que le site Internet de l’ORIAS, organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires. Si le site n’y figure pas, ne donnez pas suite.

Si vous avez un doute sur la société, vous pouvez contacter l’AMF Epargne Info Service :

- par téléphone au 01 53 45 62 00 (prix d’un appel local), du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

- en remplissant le formulaire en ligne

Attention, si « la société n’a pas fait l’objet d’une mise en garde de la part de l’AMF, cela ne signifie pas pour autant que celle-ci est autorisée à vous fournir des services financiers ».

Pour vous aider à ne pas tomber dans le piège, l’AMF a ouvert récemment un nouveau service en ligne « AMF Protect Epargne », disponible sur internet et sous forme d’application mobile téléchargeable depuis l’Apple Store.

Ce service vous permet :

d’obtenir une indication sur le niveau de risque d’arnaque d’une proposition d’investissement ;

de rechercher un acteur non autorisé dans les listes noires de l’AMF ;

de signaler des fraudes ;

de se tenir informé des alertes et mises en garde de l’AMF ;

de contacter l’AMF ou un autre interlocuteur.

Que faire en cas d’escroquerie ?

En cas d’escroquerie effective, il faut porter plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie les plus proches en communiquant tous les éléments factuels utiles.