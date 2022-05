Achat immobilier, précaution, retraite... Comment les Français épargnent-ils en 2022 ?

Les Français sont des épargnants avisés. C’est ce qui ressort de l’édition 2022 de l’enquête* « Les Français, l’épargne et la retraite » du Cercle de l’épargne, réalisée en collaboration avec AG2R et l’association d’épargnants Amphitéa, et publiée fin mars 2022.

70 % des Français épargnent

Premier enseignement : sept Français sur dix déclarent réussir à épargner une partie de leurs revenus. Si les épargnants sont majoritaires dans toutes les catégories sociales, ils sont, logiquement, plus nombreux chez les cadres et professions libérales (87 %). La proportion d’épargnants est également importante chez les ouvriers (63 %) et les retraités (68 %). Même s’ils disposent de faibles revenus, les jeunes épargnent plus que la moyenne des Français : 73 % des 18-24 ans et 77 % des 25-34 ans déclarent ainsi mettre de l’argent de côté.