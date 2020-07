Météo France annonce des pics de chaleur en France pour la fin de la semaine. Jusqu'à 39 degrés sont attendus à Bordeaux ce jeudi.

Dossier familial revient, avec l’aide de l’Ademe (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), sur les astuces qui vous permettront de préserver votre logement de la chaleur extérieure.

Empêchez la chaleur de rentrer chez vous

Pendant la journée, laissez les volets fermés. Si vos fenêtres ne sont pas équipées de protections extérieures, installez des stores intérieurs. Moins efficaces, ils permettent tout de même de limiter la chaleur. Dans les deux cas, « choisissez plutôt des couleurs claires qui réfléchissent lumière et chaleur (blanc, jaune, orange clair) », note l’Ademe.

Tant que la température extérieure dépasse celle intérieure, laissez les fenêtres fermées. En fin de journée et la nuit, ouvrez les fenêtres pour laisser s’évacuer la chaleur stockée dans les murs, les planchers, etc. Si vous avez une maison avec un étage, ouvrir les fenêtres du haut créera un effet cheminée. L’air chaud ayant tendance à monter, il s’évacuera plus facilement.

Éteindre les appareils électriques

Essayez de ne pas faire de cuisine au four (on vous met ici les idées de recettes d'été de nos confrères de Régal). Ne laissez pas l’ordinateur, la console de jeux vidéo, la box internet, etc. branchés inutilement. Même en veille, ils dégagent de la chaleur. Vous ferez en outre des économies d'énergie.

Ventilateur ou climatiseur ?

Un ventilateur est une solution pratique et peu coûteuse pour mieux supporter la chaleur. Privilégiez plutôt un modèle de plafond qui favorisera un brassage de l’air lent et régulier dans l’ensemble de la pièce.

Astuce

Placez une bouteille d’eau très froide devant votre ventilateur rafraîchira l’air.

Plus coûteux, le climatiseur s’adresse surtout aux personnes très sensibles à la chaleur (personnes âgées…).Vous avez le choix entre les mobiles et les fixes. Les climatiseurs mobiles (monobloc ou split) sont moins coûteux, ne nécessitent pas d’installation et peuvent rafraîchir une pièce jusqu’à 50 m2. Mais ce sont les plus énergivores, les plus bruyants et les moins fiables. Quant aux climatiseurs fixes, ils sont silencieux, plus performants mais nécessitent une installation faite par un professionnel. Notre article Une clim’ sans se ruiner vous aidera à faire votre choix.

À noter

Au travail, il est recommandé d'aérer et de ne pas utiliser de ventilateurs ou de climatiseur qui peuvent contribuer à la propagation aérienne de la Covid-19.

La verdure apportera de la fraîcheur

« Une terrasse en béton ou en pierres stocke la chaleur et va apporter encore quelques degrés supplémentaires dans votre maison », explique l’Ademe. La solution ? Utiliser les végétaux comme climatiseur naturel. Les plantes, grâce au phénomène d’évapotranspiration, gardent l’air plus frais et plus respirable.